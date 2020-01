فيديو : Bad boys for life يجمع ويل سميث ومارتن لورنس بعد غياب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2020 10:39 مساءً - ينتظر عشاق الممثل الأميركي ويل سميث Will Smith بفارغ الصبر يوم غد موعد إطلاق فيلمه الجديد بعنوان " Bad Boys for Life " وهو الجزء الثالث من سلسلة أفلام Bad Boys .



وكان أبطال الفيلم مارتن لورنس Martin Lawrence، ​ويل سميث Will Smith​، فانيسا هادجنز Vanessa Hudgens، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج Alexander Ludwig وغيرهم حضروا العرض الخاص للفيلم الجديد في كاليفورنيا يوم الثلاثاء.

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم حول ماركوس بورنيت الذي أصبح مفتش شرطة ومايك لوري في أزمة منتصف العمر، ويجتمع الثنائي مرة أخرى حيث يقوم مرتزق ألباني، قتلوا شقيقه من قبل بعرض مكافأة كبيرة في حال قيامهم بمهمة محددة.



يشار الى أن فيلم Bad Boys For Life من إخراج Bilall Fallah, Adil El Arbi وبلغت كلفة انتاجه 90 مليون دولار ومن المتوقع أن يحقق نجاحاً اكبر من الجزأين السابقين.



وكان الجزء الأول منه صدر في العام 1995 بينما صدر الجزء الثاني في العام 2003 .