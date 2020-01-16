رواية "انعتاق الرغبة" للكاتبة مرشد تتحول إلى فيلم سينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2020 10:39 مساءً - يحضّر المخرج محمد نظيف لفيلمه السينمائي الجديد الذي لم يستقر بعد على عنوان نهائي له بعد حصوله رسمياً على حقوق الرواية المغربية "انعتاق الرغبة" للكاتبة فتيحة مرشد ، حيث يعكف نظيف على كتابة هذا الفيلم الذي يأتي عقب انتهائه من فيلمه الأخير "نساء الجناح-ج" الذي عرض لأول مرة ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في نسخته 18 ، وقام بتشخيصه كل من أسماء الحضرمي وجليلة التلمساني ومحمد نظيف وآخرين، ويتناول معاناة مجموعة من النساء مع الاكتئاب في أحد مستشفيات الدار البيضاء في جناح – ج.



وكان الفنان محمد نظيف قد أعرب عن ابتهاجه لردة الفعل الإيجابية لهذا الفيلم من طرف الجمهور المغربي الذي حضر العرض في مهرجان مراكش متمنياً أن تليه أفلام لا تقل عنه جودة إخلاصاً رسالته كفنان ومخرج يترجم أحاسيس الناس ويعبر عن آمالهم وانشغالاتهم.

ويأمل المخرج نظيف أن يكون فيلمه الجديد الذي يحضر له عن رواية "انعتاق رغبة" في مستوى انتظارات جمهور الفن السابع.



ومعلوم أن الفنان محمد نظيف ممثل ومخرج مغربي ولد سنة 1967، له العديد من الأفلام السينمائية والتلفزيونية أبرزها "تسقط الخيل تباعا"، "رحيمو" و"الغرفة السوداء" و"باب المدينة" و"الأندلس مونامور".

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