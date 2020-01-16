محمد مفتاح مقاوم ضد الاستعمار في فيلم سينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2020 10:39 مساءً - رشح المخرج أحمد بايدو الممثل المغربي محمد مفتاح في دور رئيسي في فيلمه السينمائي الجديد "كلام من رصاص"، يجسد من خلاله مفتاح شخصية المقاوم المغربي عبد الله زكور الذي اشتهر في قبيلته (أيت عبد الله) بإدارته لإحدى أشهر المعارك الشرسة ضد الاستعمار الفرنسي جنوب غرب المغرب في مدن أكادير، وتارودانت وغيرها. وهو بذلك يعيد سرد معركة آيت عبد الله التي وقعت سنة 1934، والتي تعتبر من بين المحطات البارزة في ملحمة التحرير، التي قادها مقاومون مغاربة منحدرون من قبائل الجنوب المغربي ضد جيوش المستعمر الفرنسي.



ويشارك إلى جانب محمد مفتاح في هذا الفيلم التاريخي الناطق باللهجة المغربية الدارجة ،كوكبة أخرى من الممثلين من ضمنهم نسرين الراضي، محمد خيي والحسين بردواز.



ويعد محمد مفتاح صاحب تجربة غنية في مجال التمثيل ، فإلى جانب أنه من كبار الممثلين المغاربة ومخضرميها فإن مشاركته السينمائية على المستوى العربي زادت من غنى هذه التجربة، حيث أحدثت الدراما التلفزيونية السورية تحولاً كبيراً في مساره ومنحته شهرة واسعة في العالم العربي، وبات أشهر مغربي يعرفه المشارقة في مجال التمثيل، شارك حاتم علي في عدد من مسلسلاته التاريخية الناجحة التي صورت معظم مشاهدها في مدن مغربية- بأدوار رئيسية، منها "صقر قريش"، و"ربيع قرطبة"، و"ملوك الطوائف"، وغيرها.



كما تقاسم مع الفنان محمود عبد العزيز في بطولة مسلسل "باب الخلق" الذي عرض على التلفزيون المصري. دخل مجال الإخراج والإنتاج، وقدم مشاريع أفلام طويلة من قبيل "أحرف وحجر" و"خذني معك".



كما شارك في أعمال كوميدية مغربية سريعة الإنجاز قدمت في شهر رمضان، مثل سلسلة "الهاربان" و"عش نهار تسمع خبار". وكان مفتاح عبر عن حلمه بتجسيد دور الزعيم التاريخي المغربي المجاهد عبد الكريم الخطابي.

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