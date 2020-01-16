بالفيديو: تيم حسن يتجاهل سيرين عبدالنور.. والأخيرة تحرجه

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للنجمين تيم حسن وسيرين عبد النور خلال تواجدهما في حفل “شاهد” الذي أقيم يوم أمس الأربعاء في دبي.

ويظهر مقطع الفيديو مرور تيم مستعجلاً على السجادة الحمراء من أمام سيرين التي كانت تبعد عنه بضع خطوات فقط والتي كانت متألقة بفستان أسود يشع بريقاً، من دون أن يلقي التحية عليها وكأنه لم ينتبه لوجودها، وهو ما دفع النجمة اللبنانية إلى المبادرة بالسلام إذ لوحت له لإثارة انتباهه وإلقاء التحية عليه، وبعدها صافحها بعجل مقدماً اعتذاره لعدم انتباهه لوجودها.

واعتبر رواد التواصل الاجتماعي أن تيم تقصد أن يتجاهل سيرين، فيما تساءل آخرون، لماذا بدا مرتبكاً وخائفاً وهو يمشي على السجادة الحمراء وكاد أن يقع حين رأى زميلته في الفن والدراما سيرين؟

على جانب آخر، أشار العديد من الرواد إلى أن غيرة زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني جعلته غير طبيعياً حتى في التعامل مع زميلات العمل، وقال آخرون غريب أمر هؤلاء. ودافع البعض عن النجم السوري معتبرين أنه خجول ومتواضع ولا يحب اللقاءات الإعلامية.