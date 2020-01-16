الناقد محمود عبدالشكور ينعى ماجدة بهذه الكلمات

نعى الناقد السينمائي والأدبي محمود عبدالشكور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاة الفنانة القديرة ماجدة الصباحي بكلمات مؤثرة عن أهمية ماجدة في تاريخ السينما المصرية.
قال محمود عبد الشكور "ماجدة الصباحي مؤسسة سينما لوحدها سواء كنت منجمهورها أو لم تكن، هي صفحة مهمة في كتاب السينما المصرية والعربية ربنا يرحمها.
يشار أن القديرة ماجدة الصباحي وافتها المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 89 عامًا بعد صراعمع أمراض الشيخوخة.
الجدير بالذكر إن الناقد محمود عبدالشكور سوف يصدر له كتاب كنت شابًا في الثمانينات في معرض الكتاب القادم ويحكي فيه عن ذكرياته مع الحياة القاهرية ورصده للتغييرات السياسية والاجتماعية في هذه الفترة بعد أن صدر له العام الماضي كتاب كنت صبيًا في السبعينات والذي حصل على إشادات جماهيرية.
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