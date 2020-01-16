الوفد يرشح.. أفلام تناسب عطلة نهاية الأسبوع

مع بداية كل أسبوع نحلم بنهايته ولكن أكثرنا يقضون عطلة نهاية الأسبوع يبحثون عن أفلام أو مسلسلات خفيفة يمكن متابعتها بعد أسبوع مرهق ولكن قد يبوء جهدهم بالفشل وبدل من الحصول على فيلم كوميدي يخفف عنهم يقضون ليلهم في البحث عن هذا الفيلم، لذلك فالوفد يرشح لك بعض من أفضل الأفلام الكوميدية المناسبة لسهرة نهاية الأسبوع.
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فيلم isn't it romantic
فيلم رومانسي كوميدي يتميز بسخريته من الأفلام الرومانسية الكوميدية التي ينتمي لها، فتدور أحداثه عن ناتالي المهندسة المعمارية المقتنعة أنها لن تجد الحب الحقيقي بسبب شكلها ووزنها وبالتالي تسخر من الأفلام الرومانسية إلا أن تتعرض لحادث يدخلها في أحد تلك الأفلام لتجد الحب الذي طالما بحثت عنه.
الفيلم من بطولة ريبيل ويلسون، آدم ديفاين، بيتي غيلبين. حصل الفيلم على تقييم 60% من موقع metacriticsو 70% على موقع rotten tomatoes
فيلم Midnight in Paris
يبحث الكثير منا عن العصر الذهبي فأغلبنا نعتقد أننا خلقنا في الزمن الخطأ وكان علينا الوجود في زمن أسبق، لكن هل تساءلت عن رأي من عاشوا في العصر الذهبي لك؟ هل هم سعداء مرتاحو البال أم يلومون القدر لأنهم لم يولدوا في العصر الذهبي؟ يجمع الفيلم بين الخيال والرومانسية فبطلنا "غيل" لا ينتمي لهذا الزمن ويعتقد أنه لو خلق في العشرينات لكان وجد ضالته لتتحقق له تلك الأمنية بالسفر للعشرينات في مدينة باريس الرائعة كل يوم بعد منتصف الليل ليقضي نهاره مع خطيبته في الألفية الثانية ويقضي مساءه مع كبار فناني وكتاب العشرينات إلي أن يكتشف أن سكان العشريناتيحلمون بالعيش في زمن أسبق وسكان ذلك الزمن الأسبق يحلمون بالعيش في عصر النهضة فلا وجود للعصر الذهبي.
حصل الفيلم على تقييم عالي على جميع المواقع المتخصصة في نقد الأفلام، فحصل على 93% على موقع rotten tomatoes و 7.7/10 على موقع IMBD.
فيلم coco
إذا كنت من محبي أفلام الكارتون فسوف تسعد بمشاهدة فيلم كوكو، فالفيلم تدور أحداثه حول طفل يحلم بأن يصبح مغني وعازف جيتار لكن عائلته تكره الفنانين بسبب هجر جده الأكبر لعائلته من أجل الموسيقى وتجبره أن يعمل في صناعة الأحذية مثلهم، لكن في ليلة لمَّ شمل الموتي والأحياء يجد الطفل ميغيل نفسه في عالم الموتي ويبدأ في البحث عن مثله الأعلي إيرنستو دى لا كروز ليكتشف حقيقته، على الرغم من الطابع المرح الذي يصبغ الفيلم إلا أنه يتعرض للكثير من القضايا الإنسانية مثل مدى أولوية العائلة عند الأفراد ومدى تحكمهم في مستقبل الأبناء ونسيان الموتى فهو فيلم مليء بالمشاعر إلى جانب الطابع الكوميدي والموسيقي له.
حصد كوكو على إشادات النقاد والجمهور فحصل على تقييم 97% على موقع rotten tomatoes و8.4/10 على IMBD.
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