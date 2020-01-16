فيلم عروستي .. كوميديا سوداء تتحقق في الواقع

انتهي المخرج شريف سالم وفريق العمل، من تصوير الفيلم الروائي القصير بعنوان "عروستي".

والفيلم من النوع الاجتماعي الكوميدي، ويناقش طموح الشباب في البحث عن عروس المستقبل.

ويدور الفيلم في إطار كوميدي

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خفيف الظل، ويعتبر هذا الفيلم هو العمل الأول للمخرج شريف سالم كإخراج بعد مشاركته بعدة أعمال فنية.

الفيلم من تأليف السيناريست شادية الهواري

وتصوير محمد علاء، وبطولة الفنان محمود إسماعيل، والفنان هشام سامي، والفنانة ميرا خليل، والفنان هاشم طاهر، والفنانة ندى، والفنان كريم ماضي، والفنان يوسف شريف.

الجدير بالذكر مشاركة الفيلم بعدة مهرجانات مصرية منها علي سبيل المثال، مهرجان يوسف شاهين ومهرجان المرأة.