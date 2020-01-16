انتهي المخرج شريف سالم وفريق العمل، من تصوير الفيلم الروائي القصير بعنوان "عروستي".
والفيلم من النوع الاجتماعي الكوميدي، ويناقش طموح الشباب في البحث عن عروس المستقبل.
ويدور الفيلم في إطار كوميدي
الفيلم من تأليف السيناريست شادية الهواريوتصوير محمد علاء، وبطولة الفنان محمود إسماعيل، والفنان هشام سامي، والفنانة ميرا خليل، والفنان هاشم طاهر، والفنانة ندى، والفنان كريم ماضي، والفنان يوسف شريف.
الجدير بالذكر مشاركة الفيلم بعدة مهرجانات مصرية منها علي سبيل المثال، مهرجان يوسف شاهين ومهرجان المرأة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيلم عروستي .. كوميديا سوداء تتحقق في الواقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.