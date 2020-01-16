شاهد.. مروان خوري يروج لحفل عيد الحب

روَّج الفنان الكبير مروان خوري لحفل عيد الحب بمشاركة الفنان زياد برجي وذلك 12 فبراير المقبل بمناسبة عيد الحب بدبي. وكتب "خوري" علي صورة أفيش الحفل قائلًا:"أحتفل بعيد الحب في دبي في ليلة لا تنسى مع أضواء كاشفة. دبي في ليلة لا تنسى مع أضواء كاشفة. ويشار أن آخر أعمال مروان خوري أغنية بعنوان "أنا بصراحة" والتي حققَّت المليون مشاهدة الأول وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". مشاهدة الأول وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب".

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