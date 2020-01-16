ربيعة خرتة: حصولي على جائزة التميز مع رزان مغربي فخر لي

أكدت خبيرة التجميل ربيعة خرتة أن تكريمها وحصولها على جائزة التميز والإبداع في مهرجان egy fashion في الدورة الخامسة له مع كوكبة من ألمع النجوم الوسط الفني والإعلامي. وتابعت خرتة عملت مع النجمة اللبنانية رزان Advertisements مغربي والإعلامية ياسمين الخطيب والفنانة نرمين ماهر والإعلامية بوسي شلبي والفنانة ميار الببلاوي وهبة السيسي في مصر؛ إنما هو بمثابة تحدٍّ كبير وشرف لها التي أهديت هذه الجائزة لهم والشعب المصري. مغربي والإعلامية ياسمين الخطيب والفنانة نرمين ماهر والإعلامية بوسي شلبي والفنانة ميار الببلاوي وهبة السيسي في مصر؛ إنما هو بمثابة تحدٍّ كبير وشرف لها التي أهديت هذه الجائزة لهم والشعب المصري. وأضافت: أتوجه بالشكر لرئيس المهرجان الذي أعطاني هذه الجائزة والمجهود الذي بذله في خروج المهرجان بهذا الشكل وإعطاء فرصة للمشاهير العرب وتكريمهم في هذا المهرجان الكبير ويعتبر هذا المهرجان بمثابة تحدٍّ كبير لي للوصول نحو العالمية في الآونة القادمة.

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