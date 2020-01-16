طرح المطرب الشاب خالد عليوة أغنية جديدة تحمل عنوان "قلبي كان ماله" وذلك عبر قناة شركة مزيكا علي موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". علي موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". والأغنية "قلبي كان ماله" من كلمات الشاعر Advertisements الغنائي بلال إمام ومن ألحان أحمد الناصر وتوزيع موسيقي زووم. الغنائي بلال إمام ومن ألحان أحمد الناصر وتوزيع موسيقي زووم. ويشار إلى أن آخر أعمال خالد عليوة أغنية بعنوان "دورت كتير" والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. خالد عليوة يطرح "قلبى كان ماله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.