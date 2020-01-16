نادية الجندي تنعى الراحلة ماجدة الصباحي

نشرت الفنانة نادية الجندي صورة تنعى الراحلة ماجدة الصباحي, وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علَّقت "الجندي"على الصورة قائلة:"خالص التعازي لابنه وأسرة ومحبي الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي, التي رحلت عن عالمنا اليوم وتركت لنا أعمالها الجميلة وبصمتها الواضحة فنانة قدَّمت وساهمت في صناعة السينما المصرية والعربية كممثلة وكمنتجة وأثرت الحقل الفني بالأعمال الجميلة المتميزة...الله يرحمها يارب...البقاء لله. ومحبي الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي, التي رحلت عن عالمنا اليوم وتركت لنا أعمالها الجميلة وبصمتها الواضحة فنانة قدَّمت وساهمت في صناعة السينما المصرية والعربية كممثلة وكمنتجة وأثرت الحقل الفني بالأعمال الجميلة المتميزة...الله يرحمها يارب...البقاء لله. Advertisements جدير بالذكر أنه سوف يتم تشييع جثمان الفنانة ماجدة الصباحي، غدًا، عقب صلاة الجمعة مباشرة، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

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