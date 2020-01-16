فيديو.. راندا حافظ تطرح الدنيا غابة

طرحت الفنانة راندا حافظ أغنية جديدة تحمل عنوان "الدنيا غابة" بمشاركة النجم عبدالباسط حمودة وفرقة المدفعجية وذلك عبر موقع الشهير "اليوتيوب". أغنية "الدنيا غابة" من كلمات إسلام كنكا وإسلام شيندي وألحان ديزل وتوزيع موسيقي وسام عبدالمنعم ومدير إنتاج أوديو Advertisements رامز سليمان ورسوم متحركة شادي عبدالسلام. رامز سليمان ورسوم متحركة شادي عبدالسلام. ويشار أن آخر أعمال راندا حافظ أغنية "خلاص قررت" وهي من كلمات طارق درويش وألحان إسلام زكي وتوزيع نادر حمدي.

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