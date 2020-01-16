شاهد.. أحمد جمال يتضامن مع رامي جمال

نشر الفنان والملحن رامي جمال صورة له قبل دخوله للعملية وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلّق "جمال" على الصورة قائلًا:"فجر ليلة العملية النهاردة يوم صعب وطويل علشان بيجهزوني لعملية بكره الصبح إن شاء Advertisements الله نسأل الله اللطف كما تعودت". الله نسأل الله اللطف كما تعودت". وتفاعل عدد كبير من المشاهير علي الصورة وعلَّق:"النجم أحمد جمال قائلًا: سلامتك يا رامي يا حبيبي إن شاء الله تقوم وترجع بالسلامة".

ويشار أن رامي جمال قام بالتلحين لكبار النجوم، من بينهم محمد حماقي، تامر حسني وغيرهما الكثير، كما قام بتلحين وغناء العديد من الأغاني الخاصة به، وكان أحدثها ألبوم ليالينا في 2018.

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