السبت.. حسام حسني يكشف أسباب غيابه عن الساحة الفنية

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان والمطرب حسام حسني أحد أهم مطربي جيل التسعينات في حلقة فنية خاصة في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل من برنامج واحد من الناس عليقناة النهار في حوار فني شيق يكشف خلاله عن أحدث تجربة غريبة ومختلفة وهى ديو الدنيا ماريونيت مع مطرب الراب ويجز.
كما يتطرق الحوار إلي أسباب ابتعاده عن الساحة الغنائية وأبرز الأغاني في مشواره الفني وبدايته الفنية.
كما يشدو حسام بباقة من أجمل أغانيه والتي نالت شهرة واسعة.
يذاع برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل عبر شاشة النهار.
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