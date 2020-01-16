بالصورة- إيميه صياح تضع توأمها الأول

ميرنا وليد - بيروت - وضعت الممثلة اللبنانية ومقدمة البرامج ​إيميه صياح​ توأمها الأول من زوجها فريد نجار بعدما طلبت من الله أن يرزقها بطفل واحد فكان لها اثنان وهما بنت اختارت لها إسما مركبا "كيلي-ماريا" وابن اختارت له إسما كمركبا أيضا "تيو-شربل".

ونشرت إيميه صياح صورة لهما من المستشفى عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت على الصورة قائلة: "صلينا للحصول على أعجوبة واحدة فأنعم الله علينا باثنتين في يوم أحد مبارك 12 كانون الثاني 2020 كيلي-ماريا وتيو-شربل جعلا منا عائلة من أربعة أشخاص".

وأضافت في تعليقها قائلة: "لا نستطيع شرح ما نشعر به الآن نحن أكثر من سعداء، الله يحفظ جميع أبناء العالم وأتمنى أن تحل هذه النعمة في جميع البيوت".

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