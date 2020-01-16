ناصيف زيتون: "الرقي في التخاطب دليل حسن تربية"

ميرنا وليد - بيروت - اعتبر الفنان السوري ​ناصيف زيتون​ان التخاطب بطريقة محترمة وراقية هي دليل حسن التربية والأخلاق، وخصوصا في التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتضمن احيانا كلاما بذيئا او سخرية.

وكتب ناصيف على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "الرقي في التخاطب و الحوار و في (التعليقات) دليل حسن تربية و اصل ... الملافظ سعد يا ناس لإن الأسلوب اللبق والمؤدب له تأثير كبير في نفوسنا، فالتودد للناس والتعامل معهم بلطف واللين معهم دليل وجود الله في حياتنا".

ولاقى منشوره اعجاب عدد كبير من المتابعين.

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