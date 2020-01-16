شريهان تنعى ماجدة: سطرت تاريخ مصر

ميرنا وليد - بيروت - اعربت الفنانة المصرية ​شريهان​ عن حزنها الشديد بعد تلقيها خبر وفاة الفنانة ​ماجدة​ الصباحي التي غيبها الموت اليوم الخميس 16 كانون الثاني عن عمر يناهز 88 عام بعد صراع طويل مع المرض، وأشارت الى أنها من النساء اللواتي حفرن وسطرن تاريخ مصر في القلوب.

وكتبت الفنانة شريهان عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "فقدنا ماجدة مصر والعالم العربي رائدة مصرية عظيمة، من النساء اللواتي حفرن وسطرن تاريخ مصر في قلوبنا وقلوب الوطن العربي. عزائي لحبيبتي ابنتها الغالية غادة نافع وأسرتها الكريمة وجمهورها. لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأَجل مسمى. ماجدة الصباحي".