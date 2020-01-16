حمادة هلال يرد على الساخرين منه

ميرنا وليد - بيروت - ردّ الفنان المصري ​حمادة هلال​ على السخرية التي تعرض لها من قبل عدد من المتابعين بسبب كتابته على حسابه الخاص بأنه "مطرب ومغني".

وكتب هلال على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي‏: "الناس اللي مستغربة تويتاتي علي تويتر الفترة دي احب بس اقولهم ان " اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني".

الجدير ذكره ان حمادة هلال اطلق مؤخرا فيديو كليب بعنوان "أووه لا لا"، وتم تصوير الكليب على طريقة الأنيميشن، ويتحول في العمل حمادة هلال إلى شخصية كرتونية وإنها المرة الأولى التي يقوم فيها حمادة بهذه الخطوة.

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