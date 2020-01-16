اليكم نصائح سما المصري للرجل في ليلة الدخلة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة المصرية ​سما المصري​ نصائح للرجل حول التعامل مع شريكته في ليلة الدخلة، اذ انها نشرت مقطع فيديو على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي نصحت فيه الرجل بأن يكون حنون وغير متسرع مع شريكته، وأن يقول لها: "اذا كنت خائفة وقلقة نؤجّل ممارستنا الحب ليوم آخر"، وقد لاقى هذا الفيديو جدلا كبيرا بين المتابعين.

الجدير ذكره ان سما المصري نشرت مؤخرا مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت فيه وهي تشم رائحة أصابع قدمها.

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