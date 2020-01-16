بالفيديو.. راندا حافظ تطرح "الدنيا غابة"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية ​راندا حافظ​ على يوتيوب أغنيتها الجديدة المنفردة "الدنيا غابة" والذي يشاركها فيها الغناء الفنان المصري عبدالباسط حمودة و​فرقة المدفعجية​.

ويشار الى أن أغنية "الدنيا غابة" من كلمات إسلام شيندي وإسلام كنكا الذي شارك ​أحمد سعد​ و​حسن الشافعي​ في أغنية "مامي كوسا" وألحان ديزل ومن توزيع وسام عبدالمنعم.

الجدير ذكره أن احدث أعمال راندا حافظ كان ألبوم "اكتر وحدة مبسوطة" جمعت فيه تسعة أغانيات تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من بينهم ​أمير طعيمة​ و​أحمد صلاح حسني​ و​أحمد إبراهيم​.

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