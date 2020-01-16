حبيب ديميت أوزديمير السابق يلحق بجان يامان-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم التركي ​يوسف جيم​ بالبدلة العسكرية اذ انه التحق بالخدمة العسكرية التركية وظهر بالبدلة العسكرية بدون لحية، الا ان شكله في الصورة لم يختلف كثيرا عمّا قبل، وبدأت المقارنة بينه وبين الممثل التركي جان يامان الذي صدم محبيه مؤخرا بصورته بالزي العسكري وبدا شكله متغير بشكل كامل.

الجدير ذكره أن يوسف جيم ارتبط سابقا بالممثلة التركية ديميت أوزديمير، حيث نشأت بينهما قصة حب خلال مشاركتهما في بطولة مسلسل "رائحة الفراولة" الذي حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية في العالم العربي.

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