فيديو: القبض على مصممة مغربية في الإمارات ودنيا بطما تنتظر مصيرها

فشلت المصممة المغربية عائشة عياش المشتبهة بالتورّط في تورطها في قضية حساب " حمزة مون بيبي " في مغادرة الإمارات العربية المتّحدة حيث تقيم، وذلك بسبب المذكرة الدولية، التي أصدرتها السلطات المغربية، من أجل إلقاء القبض عليها في القضية التي لا تزال تتفاعل في المغرب.

وظهرت عائشة عياش، في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي جالسة في قاعة الانتظار داخل إحدى محاكم دبي. وبحسب مصادر إعلامية، فإنّ السلطات الاماراتية ألقت عليها القبض في انتظار استكمال الإجراءات من أجل ترحيلها إلى المغرب.

دنيا وصديقتها

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وكان اسم عائشة قد ذكر أكثر من مرّة في التحقيقات، المرتبطة بملف " حمزة مون بي بي " المتهم فيه العديد من الأشخاص بالتشهير بالفنانين والابتزاز والاتجار بالبشر والمس بالحياة الخاصة للأفراد، كما تسرّبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، تسجيلات صوتية نٌسبت إلى عائشة عياش، تورطها بشكل رسمي وبشدة في القضية.

مصير دنيا باطمة

وبحسب وسائل إعلام مغربية، فإنّ إلقاء القبض على عائشة، وهي واحدة من المتهمات الرئيسيات في القضية، وتسليمها إلى المغرب من شأنه أن يعقد كثيرا موقف دنيا بطمة في القضية، خاصة وأن الكل أجمع على العلاقة القوية التي تربطهما، حيث ستكون اعترافات المصممة المعتقلة حاسمة في توريط الفنانة المغربية.

وجاء قرار تأجيل المحاكمة، من أجل استدعاء الشهود والضحايا في هذا الملف، للاستماع لأقوالهم.