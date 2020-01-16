"الجميلة" تكشف حقيقة مفاوضة نانسي عجرم وزوجها أهل القتيل مقابل نصف مليون دولار

نفى غابي جرمانوس، محامي الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، ما نشرته وسائل إعلام عن قيام الهاشم بمفاوضة أهل القتيل محمد الموسى على نصف مليون دولار لإسقاطهم دعوى الحق الشخصي.

وأكّد جرمانوس في تصريح خاص لـ"الجميلة" أن الأخبار عارية عن الصحّة وقال "نحن لم ولن نفاوض أحد... لا وجود لأيّة مفاوضات".

وتابع "نحن بانتظار حكم القضاء الذي سيعطي لكلّ صاحب حق حقّه، نحن بحالة دفاع مشروع عن النّفس، لسنا معنيين بأي تفاوض".

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ووصف ما يجري بأنّه بروباغندا إعلاميّة لا أكثر.

ولا تزال القضية تتفاعل، بعد ادعاء القضاء اللبناني يوم أمس الأربعاء على فادي الهاشم بجرم قتل المواطن السوري محمد موسى، وذلك استنادا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات (القتل القصدي).

والمادة 229 تعفي الهاشم من السجن إذا ما ثبت أنّه كان في حالة دفاع مشروع عن النفس.

وكانت زوجة القتيل قد أكّدت في تصريحات للإعلامي طوني خليفة على شاشة تلفزيون "الجديد"، أنّ نانسي لم تكن لتصاب بأي ضرر لو قام زوجها بسرقتها، كما أنّ والد القتيل فشل في التعرّف على ابنه، لدى عرض طوني صورة عليه، تظهر نانسي وزوجها مع أحد العاملين في مكتبها الإعلامي، وقال إنّه 70 بالمئة ابنه، ما دفع طوني إلى محاججته وسؤاله عن الهدف من التشكيك بصورة ابنه للتأكيد أنّه كان يعرف نانسي وزوجها، وهو ما نفاه هذا الأخيران.

يبقى أن نذكر أنّ القضاء لم يصدر أي مذكّرة توقيف بحق الهاشم، وأنّه لا يزال في منزله بانتظار استدعاء قاضي التحقيق له.