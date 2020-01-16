عرضت الممثلة نادين نجيم عبر حسابها على "انستقرام"، صوراً لولديها هافن وجيوفاني من مناسبة عائلية عمرها خمس سنوات، حيث كان عمر جيوفاني شهراً واحداً وكان عمر هافن سنة ونص. نادين مع جيوفاني وقالت نادين إنّها كانت تبحث في الصور القديمة وعثرت على هذه الصور، ولفتت إلى أنّ ولديها كانا بصحّة جيدة ووزن زائد، كما أنّها هي أيضاً كانت تعاني الوزن الزائد بعد إنجابها جيوفاني. وتمنّت أن يحفظ الله أولادها وأن يعطيهم الصحّة والعافية. Advertisements وقد حظيت الصّور بالكثير من التعليقات الإيجابية. يذكر أنّ نادين تخصص الكثير من حسابها على "انستقرام" لنشر صور ولديها والحديث عن يومياتهما.

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كانت هذه تفاصيل خبر نادين نجيم تعرض صوراً قديمة لأولادها: كنت أعاني من زيادة في الوزن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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