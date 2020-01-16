أحمد أبو هشيمة طليق هيفاء وهبي يسيء إلى سمعة فنانات مصر وفضيحة الفيديوهات تتصاعد

لا تزال فضيحة رجل المصري أحمد أبو هشيمة طليق النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تتفاعل، بعد انتشار الفيديوهات الفضيحة على نطاق واسع، وظهور أبو هشيمة في إحداها وهو يهين الفنانات المصريات، ويؤكّد أنّه أقام علاقات غير شرعية مع الكثيرات منهن.

التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي طالبت نقابة الفنانين في مصر التدخّل، لاحتواء الأزمة التي أساءت إلى سمعة الفنانات، كما طلبت بتحقيق مع رجل الأعمال لإيضاح موقفه من الفنانات، وتسمية من كان يقصد منهن بالذات، في الفيديو الذي يقوم فيه بمكالمة مع فتاة مجهولة تسأله عن فنانته المفضلة، فيقول "كلهم مروا من هنا"، في إشارة لحدوث علاقات معهن، وعندما سألته الفتاة التي يكلمها عن سبب عدم استمرار علاقته مع أي فنانة وتتويجها بالزواج؟ أجاب أبو هشيمه: لا ما اكملش مع واحدة منهم، دول وحشين.

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يذكر أن اسم الملياردير المصري أحمد أبو هشيمة تصدر قائمة الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب مقاطع فيديو له وهو يجري "مكالمة جنسية" مع امرأة مجهولة، وأعلنت السلطات الأمنية المصرية، أن المقطع مفبرك بواسطة عصابة نجحت في السطو على هاتف شقيقة أبو هشيمة واستغلت الصور ومقاطع الفيديو المخزنة بداخله لفبركة المقاطع المتداولة.

وحسب بيان رسمي من الشرطة المصرية تم القبض على 3 متهمين في قضية تزوير صور وفيديوهات بغرض ابتزاز أبو هشيمة للحصول على مبالغ مالية في المقابل.

فهل يقوم أبو هشيمة بالاعتذار من الوسط الفني المصري أم أنّ القضية مرشّحة لمزيد من التصاعد؟