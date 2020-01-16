ابنة ماجدة الصباحي تعلن عن تأجيل جنازتها

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أعلنت الممثلة غادة نافع، ابنة الفنانة ماجدة الصباح التي رحلت صباح اليوم عن عمر ناهز الـ88 عاماً، عن تأجيل الجنازة لتقام بعد صلاة الظهر غدا الجمعة. ولم توضح غادة أسباب التأجيل، وإن كان من المرجّح أن يكون السبب، رغبتها في الإعداد لجنازة شعبية تليق بجماهيرية الفنانة الراحلة.
وكانت غادة قد قالت في تصريحات بعد الإعلان عن وفاة والدتها، إن الراحلة توفيت إثر أزمة صحية تعرضت لها مؤخراً.
وكانت الفنانة القديرة قد ولدت في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكان والدها موظفا في وزارة الموصلات.
بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون عِلم أهلها وغيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف.
بدايتها الحقيقية كانت عام 1949 في فيلم "الناصح"، إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس.
دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام، ومن أشهر أفلامها التي أنتجتها "جميلة" و"هجرة الرسول" ومثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية.
واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة، وحصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد.
تزوجت عام 1963 من الفنان إيهاب نافع الذي أنجبت منه ابنتها غادة وبعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية.
كان لها دور بارز في جمعية السينمائيات تعتبر من أبرز الممثلات في السينما العربية.
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