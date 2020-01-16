فيديو: تيم حسن يتجاهل سيرين عبد النور في حفل "شاهد"



كان الفنانان تيم حسن وسيرين عبد النور أبرز النجوم الحاضرين في حفل "شاهد"، وتوقّع الصحافيون أن يكون لقاؤهما أشبه بلقاء قمّة، بعد نجاحهما كثنائي في مسلسل "الهيبة العودة" الذي عرض في رمضان الماضي، إلا أنّ ما حصل كان مخيباً للآمال. فقد مرّ تيم بجانب سيرين في الحفل، ولم يلتفت إليها، فقامت بحركة بيدها لتلفت نظره، فعاد وسلّم عليها سلاماً بارداً وغادر دون أن يتحدّث معها. كما تجاهل تيم الصحافيين الحاضرين في الحفل، ورفض الإدلاء بتصريحات. يذكر أنّ علاقة تيم بالممثلات اللواتي يشاركنه أعماله تدور حولها علامات استفهام، إذ أنّها تنتهي دوماً بجفاء. Advertisements فهل ما حصل كان عفوياً، أم أنّ تيم أراد تجاهل سيرين؟ شاهدوا الفيديو واحكموا

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