وفاة مفاجئة لأحد نجوم مسلسل "عروس بيروت" في اسطنبول

بالتزامن مع انطلاق تصوير الموسم الثاني من مسلسل "عروس بيروت" في اسطنبول، خسرت أسرة المسلسل الممثل السوري الشاب محمد بلال الذي شارك في العمل.

محمد وافته المنية ليل أمس الأربعاء، بعد أن تعرض لوعكة صحية مفاجئة أدخل على أثرها إلى مستشفى في منطقة OK MEYDAN التركية.

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وشكل وفاة محمد المفاجئة، صدمة حقيقية لزملائه الموجودون حالياً في اسطنبول.

يذكر أن أسرة مسلسل عروس بيروت تتواجد حاليا في تركيا من أجل تصوير الجزء الثاني من العمل، الذي كان من المقرر تصويره في بيروت، إلا أنّ التطورات الجارية في لبنان، دفعت بفريق العمل إلى اتخاذ قرار استكمال العمل من حيث انطلق أي من تركيا.