- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
توفيت اليوم الخميس، الفنانة المصرية ماجدة الصباحي، عن عمر يناهز الـ88 عاماً.
وقد أكّدت ابنتها الفنانة غادة نافع الخبر، وقالت في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، إن والدتها توفيت إثر أزمة صحية تعرضت لها مؤخراً.
وكانت الفنانة القديرة قد ولدت في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكان والدها موظفا في وزارة الموصلات.
بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون عِلم أهلها وغيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف.
بدايتها الحقيقية كانت عام 1949 في فيلم "الناصح"، إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس.
دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام، ومن أشهر أفلامها التي أنتجتها "جميلة" و"هجرة الرسول" ومثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية.
واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة، وحصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد.
تزوجت عام 1963 من الفنان إيهاب نافع الذي أنجبت منه ابنتها غادة وبعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية.
كان لها دور بارز في جمعية السينمائيات تعتبر من أبرز الممثلات في السينما العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر رحيل الممثلة المصرية ماجدة الصباحي عن 88 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.