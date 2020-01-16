مقتل راقصة بسبب وصلة رقص لم تعجب أحد الحاضرين

كتب امير فتحي في الخميس 16 يناير 2020 09:53 مساءً - أطلق أحد المدعوين في حفل زفاف بإحدى المدن الهندية النار على راقصة لم تلبِّ طلبه، وتحولت الفرحة إلى حزن كبير.

في التفاصيل انزعج أحد الحضور عندما لم تلبِّ ​الراقصة هينا​ البالغة من العمر 20 عاماً، دعوته للاستمرار بالرقص، بعد توقفها للحظات، ليوجه إليها طلقة مباشرة من مسدسه في وجهها ما أدى الى وفاتها.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، إستقرت الرصاصة بفك الفتاة، قبل أن تتوفى، فيما تلاحق الشرطة الفاعل، ولم يتم إلقاء القبض عليه حتى هذه اللحظات، بحسب “بي بي سي”.