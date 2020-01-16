قاضي قضية فيلا نانسي عجرم تخرج عن صمتها وترد على المشككين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خرجت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، عن صمتها وردت على الشائعات التي نشرت مؤخرًا حول شراء الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الطبيب فادي الهاشم للقضاء.

غادة عون، قالت في تصريحات صحفية لها: “تجاهلوا الشائعات وأولئك الذين يحاولون تشويه سمعة العملية القضائية”، مؤكدة أن قرارها جاء بناءً على المادة 547 من قانون العقوبات، ولكن معطوفة على المادة 229.

وأضافت: “راجعوا المادتين بتعرفوا كل شي”.

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وكان النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وجهت تهمة القتل العمد للطبيب فادي الهاشم، بموجب المادة 547 التي تتراوح عقوبتها ما بين 15 سنة إلى 20 سنة، لكنها عطفتها على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني التي تعطي أسبابا تخفيفية حتى يعفى من العقاب إذا ثبت أنه قتل دفاعًا عن النفس.

وأوضحت القاضية غادة عون في تصريحات لها أن الادعاء معطوف على المادة 229 التي تُسقط التهمة بسبب الدفاع المشروع عن النفس، والتي تنص أنه :” لا يعاقب الفاعل على فعل فرضته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرًا جسميًا محدقاً لم يتسبب هو فيه قصدًا شرط أن يكون الفعل متناسبًا والخطر”.

هذا وتم تحويل ملف القضية إلى قاضي التحقيق الأول نقولا منصور الذي سيستكمل التحقيقات، ومن المقرر أن يطلب الهاشم للتحقيق غداً مرة أخرى، بالإضافة إلى استكمال التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة.