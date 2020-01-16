في أول ظهور بعد العملية.. سيرين عبدالنور تسرق الأنظار بنجمة وفستان يبرز مفاتنها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور حفل إطلاق «شاهد.نت» في ثوبها الجديد، والذي اقيم في دبي بحضور كوكبة من ألمع نجوم الوطن العربي.

سيرين حضرت برفقة زوجها فريد رحمة، وقد سرقت الأنظار بمجرد وصولها لمكان الحفل، حيث تألقت بإطلالة جريئة، ارتدت فيها فستان أسود ضيق طويل ، مكشسوف الصدر، حمل توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، وتزينت بأحمر شفاة صارخ صاعفها أنوثة، في الوقت الذي اسدلت فيه شعرها بشكل زادها جاذبية، وكان لافتاً حقيبتها الصغيرة البراقة، والتي جاءت على شكل نجمة.

يُذكر أن سيرين عبدالنور كانت قد خضعت لعملية جراحية خلال الأيام القليلة الماضية، أزالت خلالها كيس دهني من وجهها.

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النجمة اللبنانية تعاونت مع «شاهد» خلال الفترة الماضية من خلال مسلسل «الديفا» ويتكون من 8 حلقات، لا تتخطّى كلّ واحدة منها العشر دقائق، وشاركت سيرين في بطولته أمام الفنان السعودي يعقوب لفرحان في بطولته أمام المطربة المصرية بوسي، إضافة إلى الاعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز في أولى تجاربها التمثيلية، ووسام فارس وآخرين، ويركز العمل على حياة النجوم ويتناول حياة المشاهير وكواليس برامج المسابقات.

من ناحية أخرى، شاركت سيرين عبدالنور في المارثون الرمضاني الماضي في بطولة «الهيبة» بموسمه الثالث أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبدو شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم، كما صرحت سيرين بمشاركتها في الموسم الدرامي لرمضان 2020 دون الكشف عن تفاصيل العمل الذي ستشارك في بطولته، كما تستعد لطرح كليب جديد لأغنية باللهجة المصرية.