بعد إصابته بالبهاق.. رامي جمال يستعد لعملية جراحية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري رامي جمال عن استعداده للخضوع لعملية جراحية، ونشر صورة له من المستشفى قبل إجرائه للعملية.

الفنان المصري أرفق الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قال فيه: “فجر ليلة العملية انهارده يوم صعب وطويل علشان بيجهزوني لعمليه بكره الصبح ان شاء الله نسال الله اللطف كما تعودت”.

مدير أعمال الفنان رامي جمال، مؤمن محمود، قال إنه بخير وصحة جيدة، لكنه رفض الكشف عن طبيعة العملية الجراحية التي من المقرر أن يجريها رامي الجمعة 17 يناير.

مدير أعمال رامي جمال، قال، في تصريحات صحفية، إن الفنان المصري دخل المستشفى بمعنويات مرتفعة، ولكنه لم يرغب في الكشف عن العملية، مؤكدا أن الجراحة لن تؤثر على صوته ونشاطة الغنائي.

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وكشف أن الفنان المصري انتهى بالفعل من تسجيل ألبومه الجديد، ومن المقرر طرحه في الأسواق يوم 10 فبراير المقبل.

وكان الفنان المصري رامي جمال قد كشف مؤخرا إنه أصيب بالبهاق منذ أربع سنوات، لافتا إلى أنه كان يظهر في البداية على شكل نقط صغيره متفرقة وخاصة في يديه.

رامي أضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر، أنه لم ينتبه وقتها لأنه كان يظهر ويختفي فأعتقد أنه شئ عرضي مؤقت.

وتابع أنه بدأ في تناول الكورتيزون ليخفيه، لكنه علم بعد ذلك أن هذا الدواء سيضره أكثر فتوقف نهائياً، ثم بدأ البهاق ينشتر في كل جسده دون اختفاء.

الفنان المصري كشف أن قرر الإعلان عن المرض بعد ظهوره في وجه، وذلك لأنه لن يستطيع أن يخفيه طيلة العمر.