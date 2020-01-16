نقل منى فاروق للمستشفى.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية منى فاروق، لأزمة صحية شددية نقلت على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

ونشرت شقيقتها صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وظهرت خلالها وهي تبكي ويوضع على وجهها جهاز التنفس.

وعلقت شققيتها على الصورة قائلة: “قل لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا قدر الله وماشاء فعل، ادعولها بالشفاء، الله يشفيها و يبعد عنها كل مكروه ويكفيكم شر المرض ألف سلامة عليكي يا اختي ربنا يقومك بالسلامة”.

وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي تمنت لها السلامة والشفاء.

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وتعد هذه هي المرة الثانية التي تنقل فيها منى فاروق للمستشفى خلال فترة وجيزة، ولم يتم الكشف عن سبب مرضها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة منى فاروق، كان مشاركتها في مسلسل “رحيم” الذي عرض في موسم رمضان 2018، بطولة النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، روجينا، وصبري فواز، راندا البحيرى، دينا، محمد رياض، طارق عبدالعزيز، ورياض الخولى، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

وكانت منى فاروق قد شاركت متابعيها مؤخرا، عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، بفيديو له برفقة المنتج محمد السبكي خلال تواجدهما في دبي.

الفيديو ظهر فيه برفقتها رجل الأعمال أحمد أيوب، واكتفت منى بالتعليق عليه قائلة: “منور دبي يا سبكي”، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول عودتها بعمل جديد من إنتاج السبكي.

منى فاروق، تورطت مؤخرًا في قضية التحريض على الفسق والفجور، بسبب نشر فيديوهات مخلة لها برفقة أحد المخرجين، والتي كشفت بعد القبض عليها أنها زوجته، وتم سجنها لفترة وأفرج عنها لعدم إثبات تورطها في نشر الفيديوهات.