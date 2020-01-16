بـ”إرادة من فولاذ”.. تامر حسني يجمع بين الغناء والتمثيل ويحلق عالياً

متابعة بتجــــــــــرد: يتميّز النجم المصري تامر حسني عن غيره من الفنان العربي، بجمعه بين مجالي الغناء والتمثيل في آن. تامر يعتبر اليوم الفنان الأكثر طلباً لإحياء أهم وأكبر الحفلات على مستوى الوطن العربي، والنجم الأكثر تحقيقاً للإيرادات في السينما العربية.

وفي خضم النجاح الكبير الذي يحققه في الغناء والتمثيل، أشار تامر حسني إلى أن تحقيقه هذه المعادلة بين المجالين كان حلماً بالنسبة إليه: “كان حلم بالنسبالي اني احقق نفس النجاح و الدرجه دي في الغناء و التمثيل”.

وأرفق “نجم الجيل” فيديو لمقتطفات من أبرز الأحداث الفنية التي شارك بها في الفترة الماضية بتعليق كشف من خلاله إلى أنه أحب المجالين منذ طفولته بسبب حبّه الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، الذي يعتبره مثله الأعلى، فكتب: “حبيت المجالين بسبب حبي في مثلي الأعلى اسطورتنا الكبيره عبد الحليم حافظ”.

وتابع: “النهارده ربنا كرمني بنجاحي أيضاً في المجالين ومن غير واسطه ولا علاقات شخصيه و مش في مصر بس لا في كل انحاء الوطن العربي وبعض البلاد الأجنبيه ودي حاجه مش سهله خالص بس كان عندي إرادة من فولاذ خلتني حلمت حلم وإشتغلت عليه من و انا صغير لحد ما حققته، حققته بكرم ربنا و دعمكم ليا. الحمدلله”.

تجدر الإشارة إلى أن منشور تامر حسني حقق تفاعلاً كبيراً من الجمهور ومتابعيه، الذين انهالوا عليه بالتعليقات، التي أعربوا له من خلالها عن أصدق مشاعر المحبّة والتقدير.