"إم بي سي" تطلق خدمة "شاهد" بحلتها الجديدة من دبي

أكد الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دبي ستبقى دائماً المركز الداعم لنجاحات شركائها من المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، مع مواصلتها توفير مختلف أشكال الخدمات المتخصصة والبنية التحتية عالية الكفاءة والأطر التنظيمية الميسرة لعمل شركات الإعلام والإعلاميين.





جاء ذلك بمناسبة حضور الحفل، الذي أقامته مجموعة "إم بي سي" في أوبرا دبي، للإعلان عن الانطلاقة الجديدة لخدمة "شاهد" للفيديو حسب الطلب، حيث هنأ القائمون على المجموعة، التي تعد أحد الشركاء، الإعلاميين الرئيسيين لدبي بهذه المناسبة.

وأعرب الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره للدور الذي تلعبه المجموعة بتقديم محتوى عربي متطور يواكب التطور السريع الحاصل في المشهد الإعلامي، سواء على صعيد وسائل البث أو توظيف المنصات الرقمية لنشر المحتوى.





وفي كلمته أمام الحفل، وبحضور تركي الشبانة، وزير الإعلام في المملكة العربية السعودية، ومنى غانم المرّي، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، ومالك المالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير، هنأ الشيخ وليد آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إم بي سي" دبي باختيارها عاصمة للإعلام العربي 2020.

وأشار إلى أن ذلك الاختيار جاء تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها دبي على مدار الأعوام الماضية بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للنهوض بصناعة الإعلام على المستوى المحلي والعربي، وسعيه الدائم لاستقطاب أفضل العقول العربية وتوفيره لجميع أشكال الدعم للمؤسسات الإعلامية، لتتحول دبي إلى مركز مؤثر على ساحة العمل الإعلامي العربي.





وقال آل إبراهيم: "إن الثورة الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية والشبابية التي تشهدها السعودية، هي بمثابة حِلم راودنا منذ الانطلاقة الأولى لمجموعة MBC، واليوم نحن أمام انطلاقة جديدة لمجموعتنا، شبيهة بعملية التأسيس الأولى، مع الاختلاف في الأهداف والتوجهات وحجم المنافسة وطبيعتها".

وأضاف: "مكونات الانطلاقة الجديدة لخدمة (شاهد) ستمكننا من الأخذ بزمام المبادرة لرواية قصصنا بأنفسنا للعالم، عبر إنتاج أفلام ومسلسلات ومحتوى إعلامي نوعي بمواصفات عالمية من خلال (MBC Studios)، وتوفير منصة رقمية متطورة ورائدة إقليمياً، تمتلك المقومات والمواصفات الضرورية للمنافسة عالمياً".

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حضر الحفل علي الحديثي، المشرف العام على المجموعة، وعدد من الرؤساء التنفيذيين، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين، وتزامن الحفل مع إضاءة "برج خليفة" بشعار "شاهد" الجديد.





بدوره قال مارك ديليوان، الرئيس التنفيذي الجديد لـ"مجموعة MBC" إنه خلال السنوات الـ10 الأخيرة، أنتجت MBC واستحوذت على نحو 46.000 ساعة من المحتوى الترفيهي العربي، بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 1.3 مليار دولار أمريكي، من ضمنها 26.000 ساعة محتوى برامج، و20.000 ساعة مسلسلات، أي ما يقارب الـ600 عمل درامي بين منتج ومستحوذ.

وأضاف ديليوان: "في العامين المقبلين، سنضاعف حجم استثماراتنا في المسلسلات بمعدل 4 أضعاف من الإنتاجات الأصلية الفريدة والحصرية، وستستفيد خدمة (شاهِد) من خبرة MBC الراسخة واستثماراتها المتنامية في قطاع المحتوى على تنوعه واختلافه، لتوفير أفضل تجربة إعلامية رقمية في المنطقة".

من جهته، أكد يوهانس لارتشر، مدير عام "شاهِد" والقطاع الرقمي في "مجموعة "MBC" أن "شاهد" يتفوق اليوم على أي من اللاعبين الإقليميين في قطاع الترفيه الرقمي، مسلطاً الضوء على المقومات التي تميز "شاهد"، ابتداءً من المنتج والمحتوى النوعي، مروراً بالشراكات الإقليمية والعالمية.





ويتوفر محتوى "شاهد" عبر كل من "Shahid PREMIERES" أو "عروض شاهد الأولى"، وتتضمن أفلاماً ومسلسلات حصرية، أما "Shahid ORIGINALS" أو "أعمال شاهد الأصلية"، فتضم مجموعة من المسلسلات الدرامية المحلية الحصرية منها الطويل والقصير، وقد أطلق "شاهِد" باكورة الإنتاج الدرامي التي وجد أبرز نجومه ونجماته في الحفل الذي استضافته أوبرا دبي.

ويضم "شاهِد" مجموعة من العروض الأولى في الدراما السعودية منها: "أم القلايد"، والموسم الثاني من "بنات الملاكمة"؛ والكوميديا المصرية "اللعبة"، وفي الدراما اللبنانية-السورية "العميد" وغيرها.

أما أعمال شاهد الأصلية فتضم البرنامج المستوحى من الواقع "رحالة"، والمسلسل الكوميدي "خريص"، والدراما البوليسية "في كل أسبوع يوم جمعة"، والدراما التشويقية "الأمير الأحمر"، والدراما الرومانسية العربية "نمرة اتنين"، والدراما المصرية "مملكة إبليس"، والدراما العربية المشوقة "عهد الدم"، والدراما الاجتماعية "ضحايا حلال" وغيرها.





ومن بين أبرز الشراكات العالمية تلك التي أبرمها "شاهِد" مع DISNEY"" و"FOX" بواقع 3000 ساعة من الترفيه النوعي للعائلة بجميع أفرادها، إضافة إلى الشراكة مع التطبيق الرقمي الموسيقي العالمي "SPOTIFY"، التي تتيح للمشتركين في "Shahid VIP" التمتع بمزايا الخدمة المميزة "SPOTIFY Premium".

أما المزايا الفنية والخدمات التقنية التي يوفرها "شاهِد" لمستخدميه، فتشمل تسع قنوات منتمية إلى MBC /HD في بث مباشر ومتواصل، إضافة إلى خاصية تأسيس الحسابات الشخصية للمستخدمين، التي تتيح استخدام ميزة استكمال المتابعة من اللحظة التي توقف عندها المستخدم عن المشاهدة.