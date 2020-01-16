حسين الجسمي لجمهوره في القصيم: تفاعلكم وحضوركم فخم

شارك الجمهور الكبير والفخم كما وصفه سعادة الفنان الإماراتي حسين الجسمي “السفير المفوض فوق العادة” في الغناء والتفاعل المستمر على مدى ساعتين في أولى حفلات “ليالي القصيم” بالمملكة العربية السعودية، تنقّل خلالها عبر مجموعة كبيرة من أغنياته التي أشعلت أجواء ستاد الملك عبدالله بمنطقة بريدة، وقال: يا زينكم يا أهل القصيم ويا زين تفاعلكم الفخم ومحبتكم العفوية.. استمتعنا بتبادل المحبة والغناء معاً.. ليلة استثنائية من ليالي القصيم” مؤكداً سعادته بالتواجد بين أهله وأحبابه في القصيم مرحباً من على خشبة المسرح قائلاً: “سعيد أنني اليوم في القصيم، سعيد بهذا التنظيم، بهذا الدعم الكبير” ووصف السهرة الغنائية بالليلة الجميلة، وشكر الهيئة العامة للترفيه على اهتمامهم المتواصل.

وعلى أنغام عزفه المنفرد على آلة البيانو، أطرب الجسمي الجمهور الحاضر بمجموعة من الأغنيات الطربية، ليتنقل بعدها برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد بمجموعة من الأغنيات المتنوعة الأشكال الموسيقية الخليجية والعربية والوطنية منها من خلال أغنية “سلمان الشهامة” التي حملت معها ألوان العلم السعودي، وسط تفاعل الجمهور الحاضر.

هذا وشارك الجسمي في أولى حفلات ليالي القصيم الفنان السعودي الشاب عايض، بتنظيم وإهتمام من شركة “بنش مارك” منظم الحفل.