5 ملايين جنيه إيرادات "يوم وليلة" في أسبوع

يواصل فيلم "يوم وليلة" للفنان خالد النبوي والفنانة حنان مطاوع، نجاحه في دور العرض السينمائية بشكل يومي، حيث حقق إيرادات وصلت إلى 136.504 جنيه، وذلك خلال أول أمس الأحد فقط، ليتجاوز بذلك الـ5 ملايين جنيه منذ طرحه يوم 6 يناير بالسينمات.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي، وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس، ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.

وكان الفيلم قد سبق وشارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، والتي عقدت بالمغرب في أكتوبر الماضي، وحصل أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل، وحصلت حنان مطاوع على جائزة تقديرية، كما جرى اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان «مالمو» للسينما العربية للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة بعد أن تم تنظيم العرض العالمي الأول للفيلم في حفل ختام المهرجان.

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