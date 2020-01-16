شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان ناعية الفنانة ماجدة: من النساء اللواتي حفرن وسطرن تاريخ مصر في قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعربت الفنانة شريهان عن حزنها الشديد لوفاة الفنانة ماجدة الصباحى اليوم، التى غيبها الموت اليوم الخميس 16 يناير عن عمر يناهز 88 عام بعد صراع طويل مع المرض، مشيرة أنها من النساء اللواتى حفرن وسطرن تاريخ مصر فى قلوبنا.

وقالت الفنانة القديرة شريهان:"فقدنا ماجدة مصر و العالم العربي رائدة مصرية عظيمة، من النساء اللواتي حفرن وسطرن تاريخ مصر في قلوبنا وقلوب الوطن العربي. عزائي لحبيبتي ابنتها الغالية غادة نافع وأسرتها الكريمة وجمهورها. لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأَجل مسمى. ماجدة الصباحي".





الفنانة ماجدة ولدت في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة، كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم الناصح إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس، ودخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الافلام حيث قدمت جميلة وهجرة الرسول، مثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية.

واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة، وحصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي كما نالت جائزة وزارة الثقافة والإرشاد، لها ابنة واحدة هى غادة نافع، حصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولى وبرلين وفينيسيا الدولى حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد تزوجت عام 1963 من الفنان ايهاب نافع الذى انجبت منه ابنتها غادة وبعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية.

ومن أبرز أفلامها، القبلة الأخيرة، وعشاق الليل، وفجر، طيش الشباب، ولحن الخلود، وانتصار الإسلام، ودهب، وطريق السعادة، والنداهة، وحواء على الطريق، والحقيقة العارية، وثورة اليمن، وبياعة الجرايد، وأمانى العمر، ونساء فى حياتى، وليلة غرام وغيرهم من الأفلام السينمائية.

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