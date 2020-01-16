شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور وفيديوهات جمعت الفنانة ماجدة بابنتها غادة نافع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لحظات صعبة يعيشها الإنسان بعد فراق والديه، خصوصا أن كانت تلك العلاقة قوية، الفنانة غادة نافع ابنه الفنانة ماجدة، تلقت حسابتها على السوشيال ميديا كلمات التعازي والمواساة، والتى كانت عادة تطمئن جمهورها على صحتها طوال فترة حياتها، وعادة ما كانت تنشر صور وفيديوهات تطمئنا على صحة الفنانة القديرة.

حساب الفنانة غادة نافع رصد تلك العلاقة الرائعة بين الأم والأبنة، والتى طالما كانت تطمئن الجمهور عن صحته الفنانة القديرة قبل وفاتها حيث لازمتها خلال مرضها، كما كانت تنشر العديد من الصور والفيديوهات برفقة الفنانة الراحلة واصدقائها فى المناسبات العائلية.

وسارع متابعى الفنانة غادة نافع على السوشيال ميديا تقديم كلمات المواساة والتعازي بعد رحيل الفنانة القديرة ماجدة، فى الوقت الذى كان البوست الأخير للفنانة غادة نافع، لحظة توقيعها عقد مسلسل أولاد إمبابة المقررعرضه فى رمضان المقبل مع النجم سميرغانم، حيث عودتها إلى الفن بعد فترة طويلة من الانقطاع.









من جانب آخر، بدأ نجوم الفن في التوافد علي منزل الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي لمواساة ابنتها غادة نافع في رحيل والدتها وكانت النجمة نبيلة عبيد أول الحضور فيما يلحق بها الدكتور اشرف زكي نقيب الممثلين للمساعدة في تسهيل الإجراءات ومتابعة تحضيرات الجنازة والدفن.

وكانت أسرة الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي قررت تشيع جثمان الراحلة غدا الجمعة من مسجد مصطفي محمود بعد صلاة الجمعة مباشرة، بدلا من مسجد الحصري.

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الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى توفيت عن عمر ناهز 89 عاما، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وذلك داخل منزلها، وكانت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى قد اختفت عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، واقتصر ظهورها على المناسبات العائلية والخاصة جدا، خاصة بعدما ابتعدت عن التمثيل أو بمعنى أدق اعتزالها منذ 26 عاما، منذ أن قدمت فيلم "ونسيت أنى إمرأة"، مع المخرج عاطف سالم.

تميزت ماجدة الصباحى بأداء الأدوار الرومانسية والفتاة الدلوعة، لكنها كانت شديدة الذكاء، حيث أنها عندما نجحت فى تقديم هذه النوعية من الأدوار، ذهبت إلى منطقة أخرى لتقدم الأدوار السياسية، ولمعت فيها بل كان أبرز أدوارها المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد بفيلم "جميلة"، كما قدمت دور الصحفية التى تكتب عن الحرب والجنود والاعتداءات الصهيونية خلال فترة حرب أكتوبر بفيلم "العمر لحظة" مع أحمد زكى وأحمد مظهر.