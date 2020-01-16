شكرا لقرائتكم خبر عن الموضة السنة دى.. حكيم يطرح سابع أغانى ألبومه الجديد "الراجل الصح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب حكيم، سابع أغانى ألبومه الجديد ويحمل اسم "الراجل الصح"، بعنوان "الموضة السنة دى"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، والأغنية الجديدة التى صورها بطريقة الفيديو كليب، من كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع: زيزو فاروق، ومكساچ المهندس أحمد جودة، والماستر المهندس أمير محروس، ومنتج فنى فايز عزيز.

وكان حكيم قد طرح مؤخرا 6 أغنيات من ألبومه وهم بالترتيب: الأولى بعنوان "سيبونا فى حالنا" من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا، والثانية بعنوان "ليلة بمبى"، من كلمات إسلام خليل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

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والثالثة "الجارسون"، من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، والرابعة "الراجل الصح" من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أشرف البرنس، والخامسة "رقصونى" من كلمات أيمن طويل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، أما الأغنية السادسة فكانت بعنوان "آه بحبه"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقى باسم منير، وميكس أحمد جودة.

وتقول كلمات أغنية "الموضة السنة دى"، للمطرب حكيم، "جرح القلوب للأسف هوه اللى بقى ماشى.. والطيبين حظهم فى الدنيا مش ماشى.. وبقى العادى نخون ونعادى.. عمال بشوف العجب فى الدنيا وأنا ماشى.. الموضة السنة دى.. جشع.. طمع.. وجع.. مرار.. الموضة السنة دى.. ألم.. ندم.. عدم ونار.. طول ما احنا عايشين فى الحياة.. والنعمة هنشوف البدع.. جشع..طمع..وجع..نار.. عايشين يا دنيا فى ليل مبيبانلوش نهار.. خلصت خلاص الجدعنة ومبقتش موضة.. دلوقتى غل ونفسنة على نية سودة.. الحال مبقاش تمام.. عايشين كده والسلام.. خلاص تعبنا يا ناس وشيبنا.. حلال ده ولا حرام.. الموضة السنة دى".

"الموضة السنة دى.. جشع..طمع..وجع..مرار.. الموضة السنة دى.. ألم..ندم..عدم ونار.. عايشين يا دنيا فى ليل مبيبانلوش نهار.. الناس زمان كانت طيبة وقلوبها بيضا.. بس النهاردة خلاص طلع تقاليع جديدة.. الناس مبقتش ناس.. الله يعوض خلاص.. الناس مبقتش ناس.. خلصت خلاص.. خلاص تعبنا يا ناس وشيبنا.. هنعمل ايه ما خلاص.. الموضة السنة دى".