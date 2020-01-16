شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مدحت تيخا يتزوج من هاجر الشرنوبى فى مسلسل "بنت القبائل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الفنان مدحت تيخا عرض مسلسل "بنت القبائل" الذى ينتمى إلى نوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، والمقرر عرضه على قناة الحياة بدءا من بعد غد السبت الموافق 18 يناير الجارى، وأكد تيخا أنه يجسد ضمن أحداث المسلسل دور "بكرى" وتدور محور شخصيته في إطار درامى وساسبنس وذلك لأنه يدخل في صراعات مع عمه الفنان يوسف إسماعيل ونجل عمه الفنان محمد رياض، وذلك من أجل استرجاع حقه إلا وهي أرضه التي استحوذوا عليها بالقوة بعد أن توفى والده منذ الصغر.

أضاف تيخا بأنه مع مرور هذه الأحداث يمر بقصه عاطفية مع نجله عمه الفنانه هاجر الشرنوبي ولكنها تتطور بقوه ويقع في حيره بين التار ومشاعره العاطفية ولكنه يتنازل عن فكرة التار ويخطف حبيبته ويهرب بها ليتزوجها دون رغبة أهلها وتشتعل بينهم العداوة لمنظور آخر إلا وهو العار .

أشار تيخا بأنه هرب إلي قبيلة "الحمايدة" الذي يحتمي بأهلها وتعد هذه القبيلة الأكثر عداوة منذ قديم الأزل مع قبيلة عمه ونجل عمه وهي قبيلة "العرايسه" وتدور الصراعات بينهم بطريقة غير اعتيادية.

أضاف تيخا بأنه مع الرغم من كل هذه الصراعات لايتردد من بناء أسره مع شريكه حياته الذي يحبها وبالفعل تمر بمراحل الحمل إستعدادا لبناء مستقبلهم الأسري وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

يشار إن تيخا يتخلي عن اطاره الكوميدي في هذه الملحمة الصعيدية والدرامية ويرتدي ثوب الإطار التراجيدي الصريح والمباشر لأول مره والذي سيكون مفاجأة للجمهور.

وتدور أحداث مسلسل "بنت القبائل" ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودرامي ويظهر ذلك من خلال الأجواء العامة والعادات والجذور التى يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن وغيرها .

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جدير بالذكر بأن مسلسل "بنت القبائل" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم إلا وهم الفنانة حنان مطاوع ،عمرو عبد الجليل، محمد رياض، محمود عبد المغنى، مدحت تيخا ، هاجر الشرنوبي، منه فضالى، أشرف عبد الغفور ، يوسف إسماعيل وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار شاذلى فرح وإخراج حسنى صالح.