“عهد الدم” لـ باسل خياط قريبا على “شاهد.نت”

متابعة بتجــــــــــرد: بدأت منصة “شاهد.نت” إطلاق مسلسلاتها الأصلية التي تعرض فقط عبر المنصة ولن تعرض على شاشات التليفزيون.

من المسلسلات الجديدة التي ينطلق عرضها فبراير المقبل، مسلسل “عهد الدم” للفنان السوري باسل خياط.

مسلسل “عهد الدم” بطولة باسل خياط ونادين تحسين بيك وآية طيبا وجورج شلهوب وندى أبو فرحات، تأليف إياد أبو الشامات وإخراج كريم الشناوي وإنتاج MBC studios.

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على صعيد آخر، حسم باسل خياط خياره للحضور في الموسم الدرامي الرمضاني 2020 حيث وقع اختياره على عمل مشترك يحمل عنوان “النحّات” وهو من تأليف بثينة عوض وإخراج التونسي مجدي السميري وإنتاج شركة “isee media” للمنتج إياد الخزوز.

وبحسب المعلومات فإن باسل سيؤدي ثلاث شخصيات في هذا العمل ومنها شخصية “نحّات” حيث يخوض رحلة مشوقة خلال العمل، وقد وقع الاختيار على الفنانة اللبنانية ندى بو فرحات للوقوف أمام باسل في بطولة العمل.