محمد عبده يفتتح “مهرجان فبراير” في الكويت

متابعة بتجــــــــــرد: يفتتح الفنان السعودي محمد عبده حفلات مهرجان فبراير الكويت 2020، مطلع فبراير المقبل.

وكشفت شركة روتانا، أخيراً، عن تفاصيل المهرجان، موضحة انه سيتضمن 6 حفلات، الأمر الذي يرفع عدد المشاركين في الحفلات إلى 11 نجماً، ومن بينهم-إلى جانب “فنان العرب”: عبد الله الرويشد، حسين الجسمي، راشد الماجد، ماجد المهندس، نبيل شعيل، مطرف المطرف. كما تشارك 4 فنانات هن: نوال الكويتية، أصالة نصري، بلقيس، أنغام.

وسيكون حفل الختام مع الفنانين نبيل شعيل وراشد الماجد.

وأكدت “روتانا” أنه سيرافق نجوم الحفلات الـ 11، فرقة موسيقية مهمة لتتوازى مع طبيعة المكان والحدث، ويتولى أحمد الدوغجي مهمة إخراج هذه الحفلات.