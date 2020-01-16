جاستين بيبر يكسب الرهان ويثبت جماهيريته الواسعة!

متابعة بتجــــــــــرد: حقق كليب Yummy للنجم العالمي جاستين بيبر أكثر من 75 مليون مشاهدة بعد أسبوع على طرحه عبر موقع “يوتيوب”.
الكليب يتصدّر المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر تداولاً عبر “يوتيوب” في عدد كبير من بلدان العالم. ويأتي نجاح هذا العمل ليثبت “بيبر” من خلاله مجدداً شعبيته الجارفة في مختلف أنحاء العالم.
تجدر الإشارة إلى أن جاستين بيبر كان قد كشف مؤخراً عن إصابته بمرض خطير “لا شفاء له”، شارحاً بذلك حالة الاكتئاب التي عاشها على مدار الفترة الماضية.
وأوضح بيبر أن ما حصل معه لم يكن مجرد اكتئاب فقط، وأن حالته النفسية السيئة كانت نتيجة إصابته بـ”Lyme disease”، وهو مرض بكتيري ينتشر عن طريق القراد.
من جهة أخرى نقل موقع “فوكس نيوز” أن جاستين بيبر وعد جمهوره بالعودة “أفضل من أي وقت مضى”.
لمشاهدة كليب Yummy:
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