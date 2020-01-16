مايكروسوفت تُحذر من Windows 7

متابعة بتجـــــــــــرد: أصدرت شركة مايكروسوفت للبرمجيات، تحذيراً لمستخدمي Windows 7 من أنهم قد يصبحون عرضةً للهجوم أو الاختراق. مايكروسوفت هي صاحبة نظام التشغيل الأشهر على الإطلاق للحواسيب العادية والمحمولة، والتي يعتمد مئات الملايين حول العالم، على أنظمتها في تشغيل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم منذ سنواتٍ طويلة.

إذ أطلقت الشركة العملاقة، هذا االنظام، الذي ما زال يعمل على مئات الملايين من أجهزة الكمبيوتر حول العالم، للمرة الأولى قبل نحو 11 عاماً. وبقي لسنواتٍ طويلة، أفضل نظام تشغيل على الإطلاق.

ثلث أجهزة الكمبيوتر في العالم تستخدم ويندوز 7!

جاء ذلك التحذير بعد أن أنهت مايكروسوفت دعمها لنظام Windows 7، وهذا يعني أنها لن توفّر تحديثات أو إصلاحات أمان لنظام التشغيل. وبذلك، أصبحت الملايين من أجهزة الكمبيوتر، التي لا تزال تستخدمه، عرضةً للهجوم أو الاختراق.

تعمل نحو ثلث أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم حالياً على نظام Windows 7، وفقاً لإحصاءات شبكة “NetMarketShare”. لذلك إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص، الذين يستخدمون هذا النظام، ماذا يمكنك أن تفعل؟

نصائح لا تفوّتها للحماية من أي تهديد

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بالنسبة إلى المبتدئين لن يكون عليك إلقاء جهاز الكمبيوتر من النافذة، لا يزال قابلاً للاستخدام، لكن بمستوى أمان أقل بكثير. إذ تؤكد مايكروسوفت، أن مستخدمي هذا النظام سيكونون “أكثر عرضةً للإصابة بالفيروسات الإلكترونية والبرامج الضارة”، لأنها لن توفر تحديثات أمنية.

وتنصح مايكروسوفت بإجراء ما يلي:

يجب أن تقوم بعمل ترقية لأجهزتك الحالية Upgrade، إلى استخدام نظام Windows 10، الذي يصل سعره إلى 139 دولاراً. ويعتبر خياراً جيداً لمعظم أجهزة الكمبيوتر الشخصية الحديثة، حتى بعض الأجهزة الأقدم، التي لا تزال تعمل بنظام Windows 7.

وهناك باقة من هذا النظام تعتبر مناسبة أكثر للأعمال التجارية والشركات، وتصل الكلفة إلى 199 دولاراً.

أما للتحقق إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك سيكون قادراً على تشغيل Windows 10، نشرت مايكروسوفت دليل توافق يساعدك في تحديد إذا كانت مواصفات جهازك تُلبي الحد الأدنى لأحدث إصدار من نظام Windows أو لا.

مثلاً، يحتاج الكمبيوتر الخاص بك إلى مساحة تخزين 32 جيغابايت على الأقل، و1 جيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ومعالج بسرعة 1 جيغا هرتز على الأقل.