منتجة "جيمس بوند" تحسم مصير "العميل 007"

قالت منتجة أحدث أفلام "جيمس بوند" في مقابلة إن الشخصية المقبلة التي ستلعب دور "العميل 007" لن تكون امرأة، مع تزايد التكهنات بشأن من سيحل محل الممثل دانيال كريج في تجسيد الشخصية.

ومن المقرر أن يتنحى كريج (51 عاماً) عن أداء الشخصية بعد الفيلم الأحدث "لا وقت للموت" (نو تايم تو داي)، الذي سيعرض في أبريل/نيسان.

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وانتشرت الشائعات بشأن من سيحل محل كريج وهل ستكون امرأة، لكن باربرا بروكولي أبلغت مجلة "فارايتي" أن الممثل الذي سيلعب الدور سيكون حتماً رجلاً.

وقالت بروكولي وهي منتجة الفيلم إلى جانب مايكل جي. ويلسون: "يمكن أن يكون (الممثل) من أي عرق لكن لا بد أن يكون رجلاً".

وسلسلة أفلام بوند من أكبر السلاسل من حيث الإيرادات في العالم، إذ حقق فيلم (سبكتر) الذي أنتج عام 2015 إيرادات بلغت 880 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، بينما تجاوز فيلم (سكاي فول) الذي أنتج عام 2012 حاجز المليار دولار عالمياً.

وأوضحت بروكولي أنها تؤمن بابتكار شخصيات نسائية قوية، لكنها أضافت: "لست مهتمة بأخذ شخصية رجل ومنحها لامرأة كي تجسدها.. أعتقد أن النساء أكثر أهمية من ذلك".