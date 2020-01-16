باسل خياط يتصدّر بوستر “عهد الدم”… والجمهور ينتظره

تستعد منصة “شاهد” لعرض مسلسل “عهد الدم” في شباط/فبراير المقبل.

المسلسل تأليف وسيناريو إياد أبو الشامات وإخراج كريم الشناوي من بطولة باسل خياط، ونخبة من الممثلين نادين تحسين بيك، رودني الحداد، ندى أبو فرحات، رودريغ سليمان، آلان سعادة، علي منيمنة، فادي أبي سمرا، جورج شلهوب، آية طيبة وغيرهم. وهو من انتاج شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان بالتعاون مع MBC Studios.

تدور احداث المسلسل ضمن اطار التشويق والاثارة حول حادث تصادم بين سيارتين يؤدي الى وفاة ابنة تاجر مخدرات. بدلاً من الثأر لابنته يقدّم والدها للقاتل خياراً أمّا أن يعمل لديه كقاتل مأجور أو يقتل عائلته.

في نفس السياق، كشفت ايغل فيلمز عبر حسابها على انستغرام عن بوستر المسلسل حيث ظهر باسل خياط متصدراً بمفرده البوستر.