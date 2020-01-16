بالصور- نجوى كرم تختار اطلالات رائعة في ذا فويس سينيور

انطلق تصوير برنامج “ذا فويس سينيور” في استديوهات MBC في بيروت منذ بضعة ايام.

وبدأت القناة تصوير المرحلة الأولى من “الصوت وبس” المؤلّفة من حلقتين فقط تحت إدارة وإشراف النجوم – المدرّبين الأربعة هاني شاكر، سميرة سعيد، نجوى كرم وملحم زين، الذين يستمعون، ويحرّكون الكراسي لاختيار أحلى صوت من بين مواهب فوق الستين أتت خصيصاً للمشاركة في البرنامج من مختلف أنحاء العالم العربي.

في نفس السياق، كشفت نجوى كرم عبر حسابها على انستغرام عن ثلاث اطلالات لها في البرنامج حتى الآن، حيث ظهرت في كامل تألقها وأناقتها، بالاضافة الى ان تسريحة شعرها الجديدة زادتها جمالاً وتوهجاً.

نذكر ان كل مدرب يضم أربعة أصوات إلى فريقه، وينقل اثنين منهم معه إلى النهائيات، حيث يغني كل منهم أغنية منفردة، وصولاً إلى الحلقة الأخيرة حيث يتم تتويج أحلى صوت. على ان يتولى تقديم البرنامج ياسر السقاف وأنابيلا هلال.