عايدة رياض: الجمهور يحب الأدوار الشريرة.. وتوجه رسالة لإيهاب توفيق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قالت الفنانة المصرية عايدة رياض، إنها لم تلتقِ الكوميديان الراحل طلعت زكريا في كواليس فيلم "الموقف" الذي كان آخر عمل فني يشارك في تصويره قبل وفاته.

وأوضحت عايدة في لقاء خاص مع "فوشيا"، أن الفيلم كان متوقفًا لمدة عام ونصف بسبب بعض الأزمات التي مرت بها البلاد بجانب مرض طلعت زكريا، لافتة إلى أنها لم تصدف الفنان الراحل في التصوير.

وعن مشاركتها في دراما رمضان المقبل، قالت رياض: "أشارك في مسلسل الفتوة مع الفنان ياسر جلال، والعمل يجسد سيرة حسن الجبالي والحرافيش من 100 عام".

وأضافت: "سعيدة جدًا بهذا العمل لأن السيناريو رائع ومليء بالقصص الواقعية والأشياء الجميلة التي افتقدناها في زمننا هذا".

وتابعت: "المسلسل يجسد القدوة والفتونة بمعناها الحقيقي، حتى الشر له أبعاد وليس في المطلق مثل الآن، وهو من إخراج حسين المنباوي، الذي شاركته معه في مسلسل حلاوة الدنيا مع هند صبري وحقق نجاحًا ساحقًا".

وأردفت: "كما أنني سعيدة للغاية بالعمل مع ياسر جلال، وفخورة بأعماله في الـ4 سنوات الماضية لأنه يستحق دور البطولة منذ زمن بعيد ولكن كل شيء بآوان كما يقال".

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وتابعت: "عملت مع ياسر جلال في أكثر من عمل فني، آخرها بيت القاصرات، والآن مسلسل الفتوة ولكني سأظهر بدور شرير للغاية في العمل".

واستطردت الفنانة المصرية: "لا أخشى من رد فعل الجمهور، أعتقد أنه أصبح يحب أدوار الشر مؤخرًا، وأنا منذ فترة أجسد دور السيدة الطيبة، لذا وجدتها فرصة للتغيير".

وعن حادث وفاة والد المطرب إيهاب توفيق بسبب نشوب حريق في منزله، قالت: "الله معه ويرحم والده، أتمنى أن يتخطى هذه المحنة وهذا قدر ربنا، وإن شاء الله يستطيع تحمل فراق والده".

وكانت الفنانة المصرية عايدة رياض قد صرحت في وقت سابق، أنها تعرّضت للإصابة بمرض السرطان خلال فترة من حياتها، ما أثّر على حالتها النفسية خلال فترة علاجها، موضحة أنها لا تحب أن تتذكر هذه المرحلة، خاصة بعد شفائها من المرض.

وعن سبب طلاقها من الفنان محرم فؤاد، قالت: "إن الخلاف بينهما بدأ حينما اتصل بها المخرج محمد خان وهي في مدينة الإسكندرية وطلب منها النزول للقاهرة فورًا لتصوير فيلم وأصر على رؤيتها".

وأوضحت أنها اضطرت للكذب على زوجها وأخبرته بأنها تريد إعادة مشهدين في فيلم "عدم كافة الأدلة"؛ لأنهما لم يكونا على المستوى المطلوب، ولا بد من النزول للقاهرة حالًا.

وتابعت أن محرم لم يقم بتوصيلها بسيارته وتركها وحدها، ومن هنا تصاعد الخلاف بينهما، حتى وصل الأمر إلى الانفصال. مشيرة إلى أنها تعتبر محرم فؤاد أيقونة الرجولة و"الجدعنة" وما تزال تحبه.